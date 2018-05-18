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Владимир Стогниенко: летом многие уйдут из "Зенита"

Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о перестановках в "Зените". Ранее команду покинул главный тренер Роберто Манчини.

"Не жесткая чистка, но многие, думаю, уйдут. И думаю, что такого количества аргентинцев в команде больше не будет. Дриусси может остаться. Из всех аргентинцев ”Зенита” меньше всего претензий к нему и Маммане. Ригони мне не очень понравился. Паредес мало двигается, это было заметно на протяжении всего сезона. У него прекрасные передачи и удары, но видно, что он не из тех футболистов, которые создают движение в центре поля", - цитирует Стогниенко Sport24.
Теги: Стогниенко Зенит
Вчера, 23:07
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№1 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 00:02) #
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да как то пох уйдут не уйдут лучше играть не станут,хуже уже некуда.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
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