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Федор Чалов: уверен, что мой брат смотрелся бы прилично в команде премьер-лиги

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил уровень игры своего брата Даниила, который в прошедшем сезоне провел пять матчей в составе "Шинника".

"Люблю выйти на коробку, подвигаться. Раньше в обычном дворе играли, теперь на стадионе "Октябрь" на маленьких площадках. Часто так собираемся с друзьями, это особые эмоции. И заодно есть возможность потренировать те элементы, которые пока не получается исполнять в большой игре.

Так вот когда мы с братом играем, обыграть его очень сложно. Надеюсь, все у него будет хорошо. Потому что он правда хороший футболист. Очень трудолюбивый. Его работоспособности стоит позавидовать!

Брат выполняет огромный объем черновой работы. Он хороший защитник. Я уверен, что даже в команде премьер-лиги он смотрелся бы прилично, – передает слова Чалова "СЭ".
Теги: Чалов
Сегодня, 12:06
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№1 Написал: denislevin (Сегодня, 13:52) #
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