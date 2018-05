Валерий Карпин станет отцом в третий раз

Люблю тебя? или точнее вас, уже???????цитируя сериал «НЕмолодой папа» ??? #карпин #karpin #abbiasovaphoto #mother #pregnancy #fcrostov #rostov #rostovondon #фкростов #ростов #рфпл #rfpl #familia #football #futbol #family

A post shared by Valeri Karpin (@vgkarpin) on May 19, 2018 at 2:21am PDT