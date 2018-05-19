Валерий Карпин станет отцом в третий раз

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин разместил в сети Instagram фотографию со своей беременной женой."Люблю тебя или, точнее, вас уже. Цитируя сериал "НЕмолодой папа", - написал Карпин.Карпин был женат три раза и имеет двух дочерей от первого брака.