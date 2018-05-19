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Валерий Карпин станет отцом в третий раз

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин разместил в сети Instagram фотографию со своей беременной женой.

"Люблю тебя или, точнее, вас уже. Цитируя сериал "НЕмолодой папа", - написал Карпин.

Карпин был женат три раза и имеет двух дочерей от первого брака.

Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 21:18
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(3)
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:25) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Значит, опять в розыск попадёт за алименты ))))))))))))))))))))))))))
Но всё равно заплатит, даже, если уедет в Зимбабву ))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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