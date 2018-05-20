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Агент: у Фонсеки было предложение от "Зенита", но он мечтает об АПЛ

Португальский агент Мануэл Пирес рассказал, что Паулу Фонсека, претендовавший на пост тренера в "Зените", хотел работать в Англии.

Напомним, что специалист в итоге продлил контракт с "Шахтером".

"У Фонсеки было предложение от "Зенита", ему предлагали длительный контракт. Но мечтой Паулу была работа в АПЛ, где ему предложили контракт лишь в "Вест Хэме". Паулу отказался и переподписал соглашение с "Шахтером", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Фонсека Шахтер Зенит
Сегодня, 17:30
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2
(0)
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Какая фигня, предлагали контракт в Англии , а остался в команде без стадиона и в стране беззакония с фашистким режимом.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 17:39) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже этот товарищ послал Зенит подальше
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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