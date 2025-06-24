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Масалитин: Челестини может попросить приобрести Джердана Шакири в ЦСКА

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном подписании швейцарца Джердана Шакири после назначения на пост главного тренера армейцев Фабио Челестини.
Фото: Getty Images
"Челестини может попросить приобрести Шакири в ЦСКА. Тот же Николич приглашал Пьянича, хотя это был игрок в возрасте, но он помог раскрыться Кисляку. Дай Бог, чтобы Шакири пришёл в ЦСКА и помог. Впереди не хватает забивного бомбардира. Переход возможен. Надо будет посмотреть на цену трансфера, зарплату, ведь у армейцев нет много денег. Главное, чтобы Глебов не сел в запас из-за Шакири", - заявил Масалитин.

Фабио Челестини был представлен в качестве нового главного тренера московского ЦСКА 20 июня текущего года. Ранее 49-летний специалист возглавлял "Базель", с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии в сезоне 2024/2025.

Экс-форвард "Ливерпуля", "Интера" и "Баварии" Джердан Шакири выступает за "Базель" с лета прошлого года. В своём первом сезоне после возвращения на родину 33-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии с 18 голами. Всего в активе Шакири 21 гол и 22 результативные передачи в 39 матчах чемпионата и Кубка Швейцарии в сезоне 2024/2025. Контракт игрока с "Базелем" рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet

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