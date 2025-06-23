"Мы бы хотели, чтобы Александр остался. Обозначили свое желание. Но пока не договорились. Он думает? В ближайшие дни решим", - цитирует Иванова "СЭ".
В это зимнее трансферное окно голкипер Александр Селихов покинул в качестве свободного агента московский "Спартак" и присоединился к екатеринбургскому "Уралу", подписав контракт до конца сезона. В составе уральцев 31-летний вратарь провел в Первой лиге 8 матчей, в которых пропустил 11 мячей и три раза отыграл на ноль.
Президент "Урала" Иванов: мы бы хотели, чтобы Селихов остался. В ближайшие дни решим
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о будущем голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Урал"