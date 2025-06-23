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Глушаков: надеюсь, Карпин снимет карму с "Динамо"

Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Надеюсь, Валерий Георгиевич снимет карму с "Динамо" и станет чемпионом России, как "Спартак" со мной (улыбается)", - передает слова Глушакова "РБ Спорт".

13 июня московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды. Столичный клуб заключил соглашение с наставником сборной России до 2028 года.

В первом туре российской Премьер-лиги сезона 2025/2026 бело-голубые сыграют дома против калининградской "Балтики". Игра состоится 18-21 июля в Москве и пройдет на стадионе "ВТБ Арена".

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