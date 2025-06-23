"Правда, что велись переговоры с Владимиром Федотовым? Нет, до конкретных переговоров дело не дошло. Хотя разговор с Володей был. Но он не захотел возвращаться в родной город. У него есть свои планы, свои мысли", - цитирует Иванова "СЭ".
Сегодня, 23 июня, "Урал" официально объявил о назначении на должность главного тренера команды Мирослава Ромащенко.
В минувшем сезоне уральцы финишировали на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги, попав в зону стыковых матчей за право выхода в РПЛ. По итогам двухматчевого противостояния с грозненским "Ахматом" екатеринбургская команда уступила с общим счетом 2:3. Следующий сезон черно-оранжевые также проведут в Первой лиге.
Г. Иванов: был разговор с Федотовым, но он не захотел возвращаться в "Урал"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что общался с экс-наставником ЦСКА Владимиром Федотовым.
Фото: ФК "Урал"