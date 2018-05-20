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Федор Смолов - лучший в РФПЛ по версии футболистов третий сезон кряду

По результатам опроса футболистов клубов чемпионата России лучшим игроком прошедшего чемпионата признан нападающий "Краснодара" Федор Смолов.

Смолов победил в голосовании в третий раз подряд, что является рекордом. По два раза футболисты выбирали лучшим Егора Титова (1998 и 2000) и Дмитрия Лоськова (2002 и 2003).

Смолов набрал 179 баллов. Ближайшего преследователя – полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Федор опередил на 11 баллов. Третье место занял хавбек ЦСКА Александр Головин (138 голосов).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар Промес
Сегодня, 21:14
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12
(3)
№12 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Боюсь подумать, на кого похож Промес.

Промес-безобидный тип. Ладно, привел бы ты в пример Эменике...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
Да верблюд он. Бездарь. ЧМ покажет его уровень, но это для тупых. Нормальные люди знают, что он верблюд. На верблюда и похож...

Боюсь подумать, на кого похож Промес. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да верблюд он. Бездарь. ЧМ покажет его уровень, но это для тупых. Нормальные люди знают, что он верблюд. На верблюда и похож...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:06) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Magmus
ничего не имею против Головина, но чем он заслужил 3-е место? 26 очков гол+пас Квинси и всего 8 у Санька!!!
очень объективно...

Ты просто ленишься подумать.
Во-первых, Головин наш, правильного цвета кожи, а зная настроения россиян в этом вопросе, у Промеса нету шансов быть лучше.
Во-вторых, ЦСКА вице-чемпион, спартак бронзовый.
В-третьих, армейцы достойно выступили в Европе, спартак плохо(с Промесом во главе), а в Лиге чемпионов, по-моему, вообще установил непристойный рекорд(не помню точно какой, но это чёрным пятном легло на весь российский футбол).


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (3)
online

ну это как Тарханов,я очень хочу чтобы русский тренер ,и более русская команда стали чемпионами.Раньше хоть стеснялись такие вещи говорить,а сейчас Онопко благодарит Никифорова за победу над Спартаком(центр защиты Спатака 92-95).Божовичу так стыдно за матч с Цска в 29 туре,что он уже несколько дней на связь не выходит,чтобы продлить контракт.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Magmus
Промес лучший бомбардир, лучший по системе гол+пас.... и даже вне тройки...
ничего не имею против Головина, но чем он заслужил 3-е место? 26 очков гол+пас Квинси и всего 8 у Санька!!!
очень объективно...

Да голосуют апитпны команд россияне в основном пихают своих ...это не очень объективная оценка у них ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
Это заговор смиритесь

мне так то пох и на заговоры и на опросы эти... я лишь мнение высказал....


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Magmus
Промес лучший бомбардир, лучший по системе гол+пас.... и даже вне тройки...
ничего не имею против Головина, но чем он заслужил 3-е место? 26 очков гол+пас Квинси и всего 8 у Санька!!!
очень объективно...

Это заговор smiley смиритесь smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Промес лучший бомбардир, лучший по системе гол+пас.... и даже вне тройки...
ничего не имею против Головина, но чем он заслужил 3-е место? 26 очков гол+пас Квинси и всего 8 у Санька!!!
очень объективно...


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Не знаю, Промес/Фернандеш/Головин кто то из них.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:27) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
За какие такие заслуги?Краснодар чего добился,а сам Смолов после Промеса среди снайперов.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:20) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
А по мне - Вернблум (учитывая смену позиций) без него ЦСКА не попал бы в ЛЧ напрямую.
А тут какой-то Смолов еле затащивший свой краснодар в ЛЕ joy

Они бы ещё Заболотного выбрали.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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