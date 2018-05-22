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Олег Романцев: глазам не верю, когда вижу, как солидно руководит "Ахматом" Ледяхов
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что его бывшему полузащитнику Игорю Ледяхову, который возглавляет "Ахмат", в становлении как специалиста должна помочь выездная победа грозненцев над красно-белыми (3:1).
– Вашего любимца Ледяхова ожидали увидеть в роли главного тренера?
– По крайней мере, очень этого хотел. Смотрю и глазам не верю, когда вижу, как солидно, с серьезным лицом руководит игрой "Ахмата" Игорь. Он ведь футболистом был рубаха-парень, которому, хлебом не корми, дай только похохмить. А потом женился, остепенился, уехал в Испанию. Там подучился, вторым у Карпина и Рахимова опыта набрался. И то, что ему в Грозном команду доверили, о многом говорит.
– У Ледяхова в багаже – уверенная победа над "Спартаком" на "Открытие Арене".
– Да, такие матчи хороший шаг в процессе тренерского самоутверждения. Тем более, что состав "Ахмата" по исполнителям значительно уступает красно-белым. А в таких случаях все решает выбор тактики, в которой главное использовать слабости соперника. Игорю против команды Карреры это удалось на все сто. И то, что его футболисты идеально справились с поставленной задачей, должно вселить в Ледяхова надежду, что с этим коллективом можно искать и побеждать.
"Спорт-Экспресс"
– Вашего любимца Ледяхова ожидали увидеть в роли главного тренера?
– По крайней мере, очень этого хотел. Смотрю и глазам не верю, когда вижу, как солидно, с серьезным лицом руководит игрой "Ахмата" Игорь. Он ведь футболистом был рубаха-парень, которому, хлебом не корми, дай только похохмить. А потом женился, остепенился, уехал в Испанию. Там подучился, вторым у Карпина и Рахимова опыта набрался. И то, что ему в Грозном команду доверили, о многом говорит.
– У Ледяхова в багаже – уверенная победа над "Спартаком" на "Открытие Арене".
– Да, такие матчи хороший шаг в процессе тренерского самоутверждения. Тем более, что состав "Ахмата" по исполнителям значительно уступает красно-белым. А в таких случаях все решает выбор тактики, в которой главное использовать слабости соперника. Игорю против команды Карреры это удалось на все сто. И то, что его футболисты идеально справились с поставленной задачей, должно вселить в Ледяхова надежду, что с этим коллективом можно искать и побеждать.
"Спорт-Экспресс"
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