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Александр Филимонов: от "Спартака" не было предложений

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Александр Филимонов заявил, что ему не поступало предложений от "красно-белых".

"Предложения от руководства "Спартака"? Не было вариантов. Видимо, не нужен "Спартаку". Рассматриваю себя как тренер вратарей. Для меня этот вопрос не стоит. Я семь лет играющий тренер, спокойно работаю. Всю жизнь в футболе", - цитирует Филимонова "Спорт FM".
Теги: Филимонов Спартак
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