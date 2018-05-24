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Антон Миранчук: Семин иногда путает нас с братом

Полузащитник сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос о том, путают ли в сборной их с братом Алексеем.

"Вот в сборной как раз нас все различают. А в родном клубе даже Юрий Палыч, бывает, нас перепутает", – цитирует Антона Миранчука СЭ
Теги: Миранчук Ан. Миранчук Ал. Сборная России
Сегодня, 14:52
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:54) #
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А женский пол не путает?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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