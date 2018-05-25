"Спартак" в 2017 году потратил на агентские выплаты 165 млн рублей

РФС на своем официальном сайте назвал суммы, которые выплатили клубы в 2017 году футбольным агентам.Максимальную сумму заплатил "Спартак" – почти 165 миллионов рублей. "Локомотив" выплатил посредникам чуть более 47 млн рублей. "Краснодар" на услуги агентов потратил всего 13 млн, "Амкар" – 11 млн, "Динамо" – 19 млнЦСКА выплатил агентам в 2017 году 525 тысяч евро, "Арсенал" – 175 тысяч евро, "Оренбург" – 50 тысяч евро.