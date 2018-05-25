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"Спартак" в 2017 году потратил на агентские выплаты 165 млн рублей

РФС на своем официальном сайте назвал суммы, которые выплатили клубы в 2017 году футбольным агентам.

Максимальную сумму заплатил "Спартак" – почти 165 миллионов рублей. "Локомотив" выплатил посредникам чуть более 47 млн рублей. "Краснодар" на услуги агентов потратил всего 13 млн, "Амкар" – 11 млн, "Динамо" – 19 млн

ЦСКА выплатил агентам в 2017 году 525 тысяч евро, "Арсенал" – 175 тысяч евро, "Оренбург" – 50 тысяч евро.

РФС
Теги: Спартак
Сегодня, 14:23
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9
(0)
№9 Написал: Valar (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Какой-то не слабый довесок к и так баснословным тратам за всяких Рош, Петковичей и прочих у Спартака в этом сезоне. Интересно было бы посмотреть в сравнении на агентские выпллаты , когда действительно красно-белые подписали стоящих игроков: Промеса и связку донецкого Шахтёра Фернандо - Луис Адриано. Ну а про Зенит, который явно входит, а может и возглавляет, топ 2 транжир нашего чемпионата вообще дипломатично промолчали


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 15:48) #
  • -2
  •  (2)

165 миллионов ? это 2,5 миллиона Евро купили Рошу, Хани ... анренды были Максимович, Пашалич нормальная практика ....

Зенит где ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:38) #
  • -1
  •  (3)

А где сумма имени Зинаиды? Что, даже подумать страшно?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 15:16) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
А Зенит отжал у агентов право претендовать на выплаты.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:06) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Клуб с самой бездарной селекционной работой и политикой заплатил альфонсам больше всех.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 15:01) #
  • -2
  •  (2)
online

Цифры бредовые какие-то.
А сама подача их вообще на дне.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:00) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: afelayz
Мне нравится вот этот резкий переход с рублей на евро... expressionless

в калькуляторе батарейки сели


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мне нравится вот этот резкий переход с рублей на евро... expressionless
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: LLM (Сегодня, 14:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Херня какая-то ни кого толком не купили но откатов заплатили?
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
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