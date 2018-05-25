Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104559
Ситуация на юго-востоке Украины 119326
Политика и события в стране и мире 4076
КБ-Гостевая 26622
Курилка 1519
Отдых в Крыму. 176
Товарищеские матчи сборной России 8
FIFA 12 212

Новости партнеров

Тренер сборной Украины Рианчо будет работать в "Спартаке"

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо будет работать в "Спартаке", сообщил ведущий шоу "Татотаке" Константин Андриюк.

58-летний испанский специалист два дня назад подписал контракт с красно-белыми и теперь будет работать в тренерском штабе Массимо Карреры.

Рауль Рианчо в России работал в тренерском штабе "Рубина" с 2009 по 2014 год.
Теги: Шевченко Спартак
Сегодня, 18:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(1)
№11 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
По духу подбирали.

Цитата: К.А.
это тебе бандеровец тимощук поведал?

Есть мнение что сашке блессингу перед тем как открыть рот или что нибудь написать стоит каждый раз крепко и долго подумать. Хотя есть вероятность что и это не спасет и люди все так же будут видеть в сашке дебила.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№10 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:16) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KARASS
во повезло -ну теперь попрет


Ну у нас хоть возможности есть и можно надеяться, в отличии от вашей бесперспективной ситуации
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Для Свиней пойдет !!! sweat_smile

Бакланы ,вы и есть бакланы, у воробьев и то мозгов больше, испанец уходит от бандеровцев.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№8 Написал: KARASS (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (3)
online

во повезло -ну теперь попрет laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
По духу подбирали.

Это испанец, а вот у ваших бандеровским душком попахивает, Толик-то неоднократно высказывался в подобном тоне.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Для Свиней пойдет !!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Volodia379
Бендеровцы

жители города Бендеры уже устали икать.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
По духу подбирали.

это тебе бандеровец тимощук поведал?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:42) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
По духу подбирали.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 18:34) #
  • +2
  •  (6)

Успехов ему
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:22) #
  • +5
  •  (11)
online

Бендеровцы скоро скажут что он выдал все их секреты и закроют ему визу! laughing
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.