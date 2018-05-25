Тренер сборной Украины Рианчо будет работать в "Спартаке"

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо будет работать в "Спартаке", сообщил ведущий шоу "Татотаке" Константин Андриюк.58-летний испанский специалист два дня назад подписал контракт с красно-белыми и теперь будет работать в тренерском штабе Массимо Карреры.Рауль Рианчо в России работал в тренерском штабе "Рубина" с 2009 по 2014 год.