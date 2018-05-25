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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Массимо Каррера: убедился, насколько Россия большая страна
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих впечатлениях от дальних перелетов по России.
"Поначалу, правда, было непривычно путешествовать в Хабаровск: все же странно, что для игры во внутреннем чемпионате нужно лететь девять часов. Но зато я еще раз убедился, насколько же Россия большая страна", - цитирует Карреру GQ Russia.
"Поначалу, правда, было непривычно путешествовать в Хабаровск: все же странно, что для игры во внутреннем чемпионате нужно лететь девять часов. Но зато я еще раз убедился, насколько же Россия большая страна", - цитирует Карреру GQ Russia.
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