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Массимо Каррера: убедился, насколько Россия большая страна

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих впечатлениях от дальних перелетов по России.

"Поначалу, правда, было непривычно путешествовать в Хабаровск: все же странно, что для игры во внутреннем чемпионате нужно лететь девять часов. Но зато я еще раз убедился, насколько же Россия большая страна", - цитирует Карреру GQ Russia.
Теги: Каррера Спартак
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