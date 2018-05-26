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Гаджи Гаджиев: пермский край дал "Амкару" 200 миллионов? Клуб заплатил 194 миллиона рублей налогов

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подверг критике отношение властей Пермского края к клубу.

"Если власти годами не будут ремонтировать свой стадион, не вкладываться в инфраструктуру, о чем можно говорить? Если вы этого не делаете, отдайте тогда стадион в собственность клуба. Просто какое-то безразличное отношение к "Амкару". Они говорят, что дали 200 миллионов? Тогда надо говорить и о том, что "Амкар" по итогам прошлого года заплатил 194 миллиона налогов. И что остается? Кроме того "Амкар" за последний период времени рассчитался за прежние долги клуба…", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гаджиев Амкар
Вчера, 23:15
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:57) #
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«МЮ»
а без государственной сиськи так и не научились обходиться?С чего вы вдруг решили что вам кто то чего то должен?ищите частных спонсоров которые бы захотели вложиться в ваш мега зрелищный автобус
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
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