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Роман Нойштедтер: не вел разговоров о возможном переходе в российские клубы

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как проходит подготовка национальной команды к чемпионату мира. Команда Станислава Черчесова проводит сбор в австрийском Нойштифте.

"Подготовка в сборной хорошая, готовлюсь играть в центре обороны. Тактику в пять защитников пока не тренировали, отрабатываем лишь две схемы. Главное - подвести команду к турниру в хорошей форме. Чувствую себя хорошо, все идет своим чередом.

Что касается конкуренции на моей позиции, то это хорошо. Каждый, кто в сборной, здесь заслуженно.

Удивлен ли, что в Австрии ко мне приехали фанаты. Турков много везде, все хорошо.
Я очень доволен завершившимся сезоном. Играл почти все игры, забил 5 мячей, больше чем за всю карьеру.

Слухи отправляли меня в Россию? Это только слухи, таких разговоров не было. У меня еще год контракта, сейчас думаю только о сборной".

Нойштедтер также отметил, что его не смущают проверки игроков сборной допинг-офицерами.

"А к кому не приезжает допинг-контроль? Все нормально.

Актуальна ли проблема расизма для России? Не могу ничего сказать, все написал в соцсетях. Надеюсь, что никаких эксцессов не будет на чемпионате мира", - передает слова Нойштедтера Sport24.ru.
Теги: Нойштедтер
Сегодня, 16:29
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
тут ты никому не нужен
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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