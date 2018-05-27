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Роман Нойштедтер: не вел разговоров о возможном переходе в российские клубы
Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как проходит подготовка национальной команды к чемпионату мира. Команда Станислава Черчесова проводит сбор в австрийском Нойштифте.
"Подготовка в сборной хорошая, готовлюсь играть в центре обороны. Тактику в пять защитников пока не тренировали, отрабатываем лишь две схемы. Главное - подвести команду к турниру в хорошей форме. Чувствую себя хорошо, все идет своим чередом.
Что касается конкуренции на моей позиции, то это хорошо. Каждый, кто в сборной, здесь заслуженно.
Удивлен ли, что в Австрии ко мне приехали фанаты. Турков много везде, все хорошо.
Я очень доволен завершившимся сезоном. Играл почти все игры, забил 5 мячей, больше чем за всю карьеру.
Слухи отправляли меня в Россию? Это только слухи, таких разговоров не было. У меня еще год контракта, сейчас думаю только о сборной".
Нойштедтер также отметил, что его не смущают проверки игроков сборной допинг-офицерами.
"А к кому не приезжает допинг-контроль? Все нормально.
Актуальна ли проблема расизма для России? Не могу ничего сказать, все написал в соцсетях. Надеюсь, что никаких эксцессов не будет на чемпионате мира", - передает слова Нойштедтера Sport24.ru.
"Подготовка в сборной хорошая, готовлюсь играть в центре обороны. Тактику в пять защитников пока не тренировали, отрабатываем лишь две схемы. Главное - подвести команду к турниру в хорошей форме. Чувствую себя хорошо, все идет своим чередом.
Что касается конкуренции на моей позиции, то это хорошо. Каждый, кто в сборной, здесь заслуженно.
Удивлен ли, что в Австрии ко мне приехали фанаты. Турков много везде, все хорошо.
Я очень доволен завершившимся сезоном. Играл почти все игры, забил 5 мячей, больше чем за всю карьеру.
Слухи отправляли меня в Россию? Это только слухи, таких разговоров не было. У меня еще год контракта, сейчас думаю только о сборной".
Нойштедтер также отметил, что его не смущают проверки игроков сборной допинг-офицерами.
"А к кому не приезжает допинг-контроль? Все нормально.
Актуальна ли проблема расизма для России? Не могу ничего сказать, все написал в соцсетях. Надеюсь, что никаких эксцессов не будет на чемпионате мира", - передает слова Нойштедтера Sport24.ru.
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