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Сергей Прядкин: российский тренер в таком большом клубе, как "Зенит", - это здорово

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита".

"Здорово, что в таком большом клубе появился российский тренер. Сергея я знаю давно. Его очень здорово воспримут, в том числе болельщики "Зенита". Алексей Борисович Миллер тоже был сторонником приглашения отечественного специалиста. Это очень здорово", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".
Теги: Прядкин Семак Зенит
Сегодня, 21:34
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(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Блеать дожили, в российской команде российский тренер уже чудо.
Накуй этих горе-специалистов из зарубежа, которые о себе офигенного ЧСВ и хотят видеть а команде одних звезд. В *опу таких, даешь импортозамещение.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:29) #
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блин , семак хороший, семьянин, тд и тп.... ну Аленичева, тоже хвалили, и тд.... тоже с виду воспитанный грамотный простой....а в итоге? ой рано..... да я не люблю вас бомжей, но когда вы состав на 200 млн делаете и мы вас дрюкаем, это приятно... просто я скорее разочароваан за РФПЛ... не думаю что семак щас справится с легами, ему русская команда нужна! а стратегия зенита чисто на легов сделана!!! хотя аршавин денисов кержаков всегда нравились!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: 3 Gramms Cocaine СПб (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вьебем Чемпионат жепой чувствайу,,,,)))
Регистрация: 14.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
До чего дошли !Блиииин! Лет 25 назад писал бы -"приглашение иностранного специалиста -это так здорово!!!"Как то обходились раньше без иностранцев?И все в мире с нами считались!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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