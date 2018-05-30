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Гончаренко: с братьями и Игнашевичем после сезона расстались так , как будто до следующей игры

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил надежду, что братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжат карьеру.


"По крайней мере, мы не прощались. Расстались, как будто готовимся к следующей игре. Всем пожелали хорошо отдохнуть. Кому-то раздали план на отпуск, а кому-то дали напутствие хорошо подготовиться к чемпионату мира.

Когда чемпионат близился к концу, меня не покидало грустное ощущение из-за того, что такие глыбы, как братья и Игнашевич могут закончить карьеру. Найти футболистов с такими качествами, внутренним стержнем и харизмой – очень сложная задача. Конечно, мне хочется по максимуму отсрочить этот день. Хочется, чтобы они ещё поиграли. Их лидерские качества, тактическая выучка, умение вести единоборства, пас того же Игнашевича – всё это находится на очень высоком уровне и позволяет нам держаться на плаву. В личном разговоре я сказал следующее: «Я, конечно, хочу, чтобы вы остались. Но при этом приму любое ваше решение, потому что вы имеете на него право».

Надеюсь, что они ещё поиграют. И в то же время мы ищем варианты, кем их заменить", — цитирует Гончаренко Чемпионат.
Теги: ЦСКА Гончаренко Березуцкий А. Березуцкий В. Игнашевич
Сегодня, 12:36
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5
(4)
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:48) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
чтож, Стэнли Меттьюз до 55 лет играл, а ведь был нападающим.
так что защитник Игнашевич, считай, ещё только начинает..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
Если есть еще силы, это только плюс для футбола.

с понижением зарплаты как предлагает Харьковский,
прямо мечта идиота
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 13:32) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Несмотря на возраст, они одни из лучших защитников в российском чемпионате. Если есть еще силы, это только плюс для футбола.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Да пора бы уже..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 12:55) #
  • -5
  •  (9)
online



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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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