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Константин Лепёхин: результаты "Зенита" с российским специалистом хуже не будут
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост старшего тренера "Дружбы" (Майкоп), в интервью для Rusfootball.info прокомментировал назначение на пост наставника питерской команды Сергея Семака.
- О возвращении Семака в "Зенит":
Расцениваю это как положительный ход руководства клуба. Для меня давно очевидно, что "Зенит" в состоянии пригласить российского специалиста, и результаты хуже не будут. Наконец-то, в команде к этому пришли.
- О несостоявшемся приходе в "Зенит" экс-наставника "Наполи" Маурицио Сарри:
Для меня любой российский специалист предпочтительней иностранного. Возможности питерской команды очень высокие, и если в таких условиях дать с умом и правильным отношением к делу поработать отечественному тренеру, то и результаты будут высокие. Мы уже неоднократно видели, что в таких же условиях именитые иностранные специалисты результата не давали и задачи на сезон не выполняли.
- О работе Семака в "Уфе" и первом выходе команды из Башкортостана в Лигу Европы:
"Зенит" и "Уфа" имеют разную структуру, возможности и прочее. Неизвестно, в каком клубе легче давать результат, перед командами стоят абсолютно противоположенные задачи. Семака я могу оценить как экс-футболиста и человека, и все эти оценки скажут о нём, что Сергей может стать большим тренером.
- О переменах в составе "Зенита":
Я полностью доверяю главному тренеру, который пришёл в команде. Если его назначили, если ему доверились и дали полномочия определять трансферные вопросы, то это только плюс. Можно много предполагать, но самая объективная оценка будет только у нового главного тренера.
- Об уходе Роберто Манчини, итогах его работы в "Зените" и стартовавшей работе в сборной Италии:
Сразу хочу сказать, что не считаю итальянца плохим тренером, несмотря на его неудовлетворительные результаты в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что какая-то недооценка именно нашего чемпионата повлекла такие результаты, ведь в целом у него была достаточно крепкая команда с точки зрения состава и подбора игроков. Хотя, конечно, за последние лет 10, пожалуй, "Зенит" показывал свои худшие результаты, и мне сложно сказать с чем это связано.
А что касается его работы со сборной, то Италия есть Италия (смеётся). Там всегда были сильные футболисты. Насколько он сможет сработаться с футболистами, настолько хорошие результаты там и будут. Мне всегда казалось, что на таком уровне результат всегда зависит от правильного комплектования команды. Коллектив может компенсировать ошибки тренера мастерством и игрой, и может быть и обратная ситуация, если в команде всё отлажено.
- О возвращении Семака в "Зенит":
Расцениваю это как положительный ход руководства клуба. Для меня давно очевидно, что "Зенит" в состоянии пригласить российского специалиста, и результаты хуже не будут. Наконец-то, в команде к этому пришли.
- О несостоявшемся приходе в "Зенит" экс-наставника "Наполи" Маурицио Сарри:
Для меня любой российский специалист предпочтительней иностранного. Возможности питерской команды очень высокие, и если в таких условиях дать с умом и правильным отношением к делу поработать отечественному тренеру, то и результаты будут высокие. Мы уже неоднократно видели, что в таких же условиях именитые иностранные специалисты результата не давали и задачи на сезон не выполняли.
- О работе Семака в "Уфе" и первом выходе команды из Башкортостана в Лигу Европы:
"Зенит" и "Уфа" имеют разную структуру, возможности и прочее. Неизвестно, в каком клубе легче давать результат, перед командами стоят абсолютно противоположенные задачи. Семака я могу оценить как экс-футболиста и человека, и все эти оценки скажут о нём, что Сергей может стать большим тренером.
- О переменах в составе "Зенита":
Я полностью доверяю главному тренеру, который пришёл в команде. Если его назначили, если ему доверились и дали полномочия определять трансферные вопросы, то это только плюс. Можно много предполагать, но самая объективная оценка будет только у нового главного тренера.
- Об уходе Роберто Манчини, итогах его работы в "Зените" и стартовавшей работе в сборной Италии:
Сразу хочу сказать, что не считаю итальянца плохим тренером, несмотря на его неудовлетворительные результаты в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что какая-то недооценка именно нашего чемпионата повлекла такие результаты, ведь в целом у него была достаточно крепкая команда с точки зрения состава и подбора игроков. Хотя, конечно, за последние лет 10, пожалуй, "Зенит" показывал свои худшие результаты, и мне сложно сказать с чем это связано.
А что касается его работы со сборной, то Италия есть Италия (смеётся). Там всегда были сильные футболисты. Насколько он сможет сработаться с футболистами, настолько хорошие результаты там и будут. Мне всегда казалось, что на таком уровне результат всегда зависит от правильного комплектования команды. Коллектив может компенсировать ошибки тренера мастерством и игрой, и может быть и обратная ситуация, если в команде всё отлажено.
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