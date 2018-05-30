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Константин Лепёхин: результаты "Зенита" с российским специалистом хуже не будут

Константин Лепёхин: результаты "Зенита" с российским специалистом хуже не будут Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост старшего тренера "Дружбы" (Майкоп), в интервью для Rusfootball.info прокомментировал назначение на пост наставника питерской команды Сергея Семака.

- О возвращении Семака в "Зенит":

Расцениваю это как положительный ход руководства клуба. Для меня давно очевидно, что "Зенит" в состоянии пригласить российского специалиста, и результаты хуже не будут. Наконец-то, в команде к этому пришли.

- О несостоявшемся приходе в "Зенит" экс-наставника "Наполи" Маурицио Сарри:

Для меня любой российский специалист предпочтительней иностранного. Возможности питерской команды очень высокие, и если в таких условиях дать с умом и правильным отношением к делу поработать отечественному тренеру, то и результаты будут высокие. Мы уже неоднократно видели, что в таких же условиях именитые иностранные специалисты результата не давали и задачи на сезон не выполняли.

- О работе Семака в "Уфе" и первом выходе команды из Башкортостана в Лигу Европы:

"Зенит" и "Уфа" имеют разную структуру, возможности и прочее. Неизвестно, в каком клубе легче давать результат, перед командами стоят абсолютно противоположенные задачи. Семака я могу оценить как экс-футболиста и человека, и все эти оценки скажут о нём, что Сергей может стать большим тренером.

- О переменах в составе "Зенита":

Я полностью доверяю главному тренеру, который пришёл в команде. Если его назначили, если ему доверились и дали полномочия определять трансферные вопросы, то это только плюс. Можно много предполагать, но самая объективная оценка будет только у нового главного тренера.

- Об уходе Роберто Манчини, итогах его работы в "Зените" и стартовавшей работе в сборной Италии:

Сразу хочу сказать, что не считаю итальянца плохим тренером, несмотря на его неудовлетворительные результаты в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что какая-то недооценка именно нашего чемпионата повлекла такие результаты, ведь в целом у него была достаточно крепкая команда с точки зрения состава и подбора игроков. Хотя, конечно, за последние лет 10, пожалуй, "Зенит" показывал свои худшие результаты, и мне сложно сказать с чем это связано.

А что касается его работы со сборной, то Италия есть Италия (смеётся). Там всегда были сильные футболисты. Насколько он сможет сработаться с футболистами, настолько хорошие результаты там и будут. Мне всегда казалось, что на таком уровне результат всегда зависит от правильного комплектования команды. Коллектив может компенсировать ошибки тренера мастерством и игрой, и может быть и обратная ситуация, если в команде всё отлажено.
Теги: Лепехин Семак Зенит
Сегодня, 17:47
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(1)
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Да куда уже ниже! Ниже результатов Роберто Манчини нужно очень сильно "постараться".
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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