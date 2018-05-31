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Тульский "Арсенал" планирует назначить главного тренера до 15 июня

Тульский клуб "Арсенал" намерен назвать имя нового главного тренера команды до 15 июня. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Гурам Аджоев.

Ранее Аджоев сообщал, что имя нового главного тренера клуба станет известно до 3 июня.

"Пока нет понимания относительно нового тренера, есть много кандидатов. Время у нас еще есть, планируем [объявить] до 15 июня, - сказал Аджоев. - Команда соберется и выйдет из отпуска 18 июня".
Теги: Арсенал Тула Аджоев
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