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Источник: Семак вернет Александра Анюкова в первую команду "Зенита" и сделает его капитаном

По информации СЭ, новый главный тренер команды Сергей Семак намерен вернуть Александра Анюкова в основу из "Зенита-2" и назначить его капитаном.

Он озвучил эту информацию на закрытой встрече с болельщиками. 35-летний футболист присоединится к команда перед первым сбором.

Семак собирается взять на первый сбор в середине июня не только Анюкова, но и нападающего Луку Джорджевича, который минувший сезон провел в аренде в тульском "Арсенале".
Теги: Семак Анюков Зенит
Сегодня, 09:25
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15
(4)
№15 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:10) #
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online

А Пашка Погребняк? Датчанина в ворота вернуть.Получится , как Фурса гутарил создание новой команды на перспективу.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№14 Написал: Asking (Сегодня, 11:04) #
  • 0
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online

flushed joy
РФС - российский футбольный собес и его начальник гендиректор Мудко


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я вообще не понял зачем Манчини его отцепил.В тех матчах где выходил Анюков был одним из лучших.А при Луческу еще и игроком месяца.Разумеется в атаку бегать Саша уже не очень и может,как в молодости,как и пахать по паре матчей в неделю,но выйти и помочь вполне.Игрок с отличной физикой и характером.Он и сейчас лучше и Смольникова и Терентьева.Вот кого надо отцеплять.Два бездаря бестолковых.Лука свой шанс заслужил.Просто нужно найти ему правильное применение.Божович же нашел.Просто так семь голов не забивают,да и молод игрок,потенциал имеется.Вернуть Анюкова будет правильно.Еще года два Саша вполне команде поможет и если уж выбирать между Жирковым и Анюковым лучше второй.И легенда клуба и в обороне лучше Жиркова однозначно.А что до атаки,то у Жиркова в графе голевые в сезоне ноль,поэтому говорить что Жирков лучше атакует нонсенс.

Цитата: bazetd
На какой позиции его видят в клубе? Он в Зените-2 то смотрелся уже слабовато. Возраст. А тут в основу)))
Видимо в связки с Наинголланом за 50 млн))))))

Хоть один матч смотрели Зенита2?Анюков там был лучшим.Просто все остальные в обороне уровня Тосно.Поэтому пачками и пропускали.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№12 Написал: Батька (Сегодня, 10:23) #
  • +3
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Где то заплакал один талантливый татарский парень ...год просидел на лавке и ещё будет сидеть ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:13) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Miss_Z
потом Толя подтянется, и Аршавин еще неплох

А почему собственно Семаку и не возглавить банду ?. Ведь, поговаривают в секретном бункере Фурсы есть колбочка с эликсиром. Хлеб нут каждый и всё, - новая волна, второе возрождение Великих.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 10:10) #
  • +1
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Ну если Кержакова подтянуть,он поработает с Заболотным,может прорвет парня.Дуэт в атаке Дзюба-Заболотный,ни один автобус не устоит. smirk
Вернули Анюкова,поможет Семаку,будет у вас в команде свой Горлукович,Игнашевич,профессионал до мозга костей,и молодежь если что заставит более серьезно тренироваться.
Было даже обидно что Слуцкий не взял Анюкова на Евро 16.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Leon1960 (Сегодня, 10:10) #
  • +2
  •  (6)

Вовочку ,проститутку,ещё из тошно заберите,а то он бедняга письмо Путину писать собрался,так ему там плохо.
Регистрация: 24.03.2016 [жалоба]
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А Семак будет играющим тренером?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№7 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 10:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
На какой позиции его видят в клубе? Он в Зените-2 то смотрелся уже слабовато. Возраст. А тут в основу)))
Видимо в связки с Наинголланом за 50 млн))))))


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007 [жалоба]
№6 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 09:54) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
потом Толя подтянется, и Аршавин еще неплох


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:50) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: valerman40
Начинается популизм в исполнении Семака. Еще хотят вернуть Аршавина. Тогда и Кержаковас Зыряновым заявляйте, по любому лучше Заболотного и Ерохина. А вообще то если хочешь добиться улучшения, надо смотреть вперед, а не назад в позавчерашний день.

Сэр, Вы лучше не мне , а источнику объясните, что Семак не идиот.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:45) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
35 лет Анюкову , источник иногда включает мозг? И он не ЦЗ а фланговый бегунок. Потиворечит новой доктрине Верховного Штаба на омоложение состава.

Начинается популизм в исполнении Семака. Еще хотят вернуть Аршавина. Тогда и Кержаковас Зыряновым заявляйте, по любому лучше Заболотного и Ерохина. А вообще то если хочешь добиться улучшения, надо смотреть вперед, а не назад в позавчерашний день.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 09:43) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ура! и Горшкова!
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
анька не староват ли? и ли теперь аля игнашевич wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:40) #
  • -1
  •  (3)
online

35 лет Анюкову , источник иногда включает мозг? И он не ЦЗ а фланговый бегунок. Потиворечит новой доктрине Верховного Штаба на омоложение состава.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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