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Агент Магнуссона: у нас есть и другие предложения, но мой клиент хочет только в ЦСКА

Агент Бьярки Гунллаугссон, который представляет интересы защитника "Бристоль Сити" и сборной Исландии Хордура Магнуссона, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

"ЦСКА, "Бристоль" и сам игрок заинтересованы в том, чтобы осуществить трансфер Магнуссона в московскую команду. Клубы объявят о переходе, когда всё будет согласовано. ЦСКА не единственный, кто сделал предложение "Бристолю", но игрок хочет перейти только в ЦСКА", — цитирует агента Чемпионат.

Накануне интернет-издание Bristol Post сообщило, что ЦСКА близок к трансферу Магнуссона, сумма которого составит 2,5 млн евро. Контракт 25-летнего футболиста с московским клубом будет рассчитан на четыре года.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:45
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13
(8)
№13 Написал: miktar (Сегодня, 14:06) #
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online

Цитата: Городовой
Все для зрителя


blush


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№12 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Готовят себя и покупают смазку на квалификацию,где их изнасилует очередной Сент-Галлен с неприличным счетом Спартак живет по правилу-главное не победа,а участие.Тем более они знают что болелы любят жесткое порно с их участием.Все для зрителя.

Ты бы к доктору обратился, бестолковку проверил свою, может еще не поздно.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Asking (Сегодня, 13:51) #
  • -4
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online

Цитата: anonymous
ща все африканские

На втором-третьем месте, сношают Зину joy А нефиг болотным по помойкам подбирать третий сорт - не брак, а то у них даже Бомжешляпа улетела с аргентинско-навозной кучи


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:40) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreyk62
Уфе 2,5 млн пожалели.

Потому что Живоглядов не стоит и половины.Леги гораздо сильнее наших паспортистов.Отмени лимит и Живоглядовы будут играть только в ФНЛ.Абсолютно никакие игроки.В любом европейском чемпе большинство бы играло во втором-третьем дивизионе и то не у лидеров.

Цитата: Ильюша золото
лгбт-секта как обычно больше всех негодуэ

Готовят себя и покупают смазку на квалификацию,где их изнасилует очередной Сент-Галлен с неприличным счетом smile Спартак живет по правилу-главное не победа,а участие.Тем более они знают что болелы любят жесткое порно с их участием.Все для зрителя.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: dreyk62 Иваново (Сегодня, 13:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Уфе 2,5 млн пожалели.
Регистрация: 4.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:34) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Так и вижу слезу, бегущую по волосатой конской морде... sob
Индийское кино завистливо курит.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№7 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 13:33) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Ливерпуль»
лгбт-секта как обычно больше всех негодуэ


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:30) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Парень из английского пердива очень хочет в ЛЧ поиграть и денег заработать, а не в цска конкретно
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 13:06) #
  • +4
  •  (10)
online

Цитата: Asking
У Гинера не лучше - африканские рабы кончились, латиносов всех Зина загребла, остаются только рыбаки с безжизненого острова - авось будут бегать за еду))

ща все африканские рабы за народный клуб бегают, точней ходят smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 13:04) #
  • -12
  •  (16)
online

Цитата: К.А.
видать совсем хреново дела у него обстоят

У Гинера не лучше - африканские рабы кончились, латиносов всех Зина загребла, остаются только рыбаки с безжизненого острова - авось будут бегать за еду))
Цитата: acuk
захотел и бабок больше заработать

Ба-абок? У Гиенера? То-то он с банком пальцами расплачивается - видно денег много smile


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
К.А.,
Ага, конченный ваще, в ЛЧ поиграть захотел и бабок больше заработать, нет чтоб в 1 дивизионе бегать до конца карьеры
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 12:51) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Фигово в премьере с российскими защитниками..К сожалению...В сборной Игнашевич до сих пор.Претензий к нему нет.Но и достойной смены.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:46) #
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
видать совсем хреново дела у него обстоят


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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