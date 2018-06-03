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Сергей Кисляк может перейти в один из российских клубов

Полузащитник "Иртыша" Сергей Кисляк может перейти в один из российских клубов, сообщает Sports.kz. Интерес к игроку проявляют "Оренбург" и "Крылья Советов", которые вернулись в РФПЛ.

Ранее белорусский хавбек выступал за "Рубин" и "Краснодар". В этом сезоне 30-летний Кисляк провел за "Иртыш" 12 матчей в чемпионате Казахстана, в которых сделал 3 голевые передачи.
Теги: Крылья Советов Оренбург Трансферы
Сегодня, 20:39
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№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 21:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
а Иртыш что, не росссийский клуб? smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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