"Спартак" объявил о переходе защитника Жиго

??? Встречайте новичка команды, ???!#Спартак и бельгийский «Гент» заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года.



? https://t.co/1uWCIWp4yK#СамуэльЖиго pic.twitter.com/b5kj5x7if7 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 4, 2018

"Спартак" объявил о переходе защитника Самуэля Жиго из бельгийского "Гента"."Спартак" и бельгийский "Гент" заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года", — говорится в сообщении.В прошедшем сезоне 25-летний защитник провёл 40 матчей в чемпионате Бельгии.