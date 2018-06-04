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"Спартак" объявил о переходе защитника Жиго

"Спартак" объявил о переходе защитника Самуэля Жиго из бельгийского "Гента".

"Спартак" и бельгийский "Гент" заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года", — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник провёл 40 матчей в чемпионате Бельгии.

Теги: Спартак Гент Трансферы
Сегодня, 16:18
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№31 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 18:16) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой-то непонятный араб из 5-ой команды Бельгии.. Ещё и за 8млн!
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№30 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:01) #
  • -4
  •  (4)

Как все-таки Спартак грамотно усиливаетя. А Зенит усиливается Анюковым, Денисовым. Дзюба вернется. Позвали бы еще Аршавина, Кержакова, Радимова и Зенит -чемпион. Думаю что Семак с Зенитом займет место в районе 5-10. Еще Манчини будут вспоминать добрым словом.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№29 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: К.А.
он даже в ЭТУ сборную не попал.а за 1.5 мусора не отдадут


Нечего ему там репутацию мочить.

С мусорами темы нет, там простой выкуп. Переговоры идут с агентом.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№28 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:28) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Ну, теперь также бесшумно - Ташаева.

он даже в ЭТУ сборную не попал.а за 1.5 мусора не отдадут


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№27 Написал: Xar Москва (Сегодня, 17:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
наконец то защитник, а не пятый-шестой нападающий :)
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№26 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:25) #
  • +4
  •  (8)

Ну, теперь также бесшумно - Ташаева.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№25 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:21) #
  • -2
  •  (2)

Молодцы.На Кончиту немного смахивает.


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№24 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:18) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: stainless
В "Ахмате" органично бы смотрелся с такой бородищей


Сейчас Швец бородищу отпустит и третьим барбудусом у нас будет. Ахмат обзавидуется.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№23 Написал: казылык (Сегодня, 17:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Бавария»
защитник это хорошо
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: nedva Russia (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Будем посмотреть...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:57) #
  • -2
  •  (4)



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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№20 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
С гор спустились

как в анекдоте? медленно спустились и поимели все стадо ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№19 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:47) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очередной араб.Гармонично будет смотреться с отрядом папуасов и коалицией горных Республик.Жаль Таски свалил,ничего новый недужный на подходе.Спартак Москвабад)

Цитата: Хитрый Лис
По имени Самуэль, а по морде Абу-Абдурахман

Во Франции сейчас одни негры и арабы,даром что имена французские.Посмотри на их сборную и все поймешь.Французов уже просто нет.Ассимилировали дети Африки и Востока.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№18 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:44) #
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: VS1976
По-видимому, опять кот в мешке(((

Очевидно, что при нынешних вздутых ценах и ограничениях фейрплей никого мало-мальски известного Спартак купить не может. Посмотрим, что это за товарищ Сухов.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№17 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:43) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
так и ты по паспорту Александр,а по факту Олександр.да и по сути своей тоже хохол.тч не фиг на других кивать.так то.

Как скажете, Лев Моисеевич...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№16 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:43) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
НЕГР ?Однако!! joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:42) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи и без травм!


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№14 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:41) #
  • -3
  •  (15)
online

Цитата: stainless
В "Ахмате" органично бы смотрелся с такой бородищей

С гор спустились басмачи,
Это общество...
Спартак!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№13 Написал: stainless (Сегодня, 16:38) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
За какую сборную играет? Вообще, чей он?

Селекционеры «Спартака» наверняка понимают, что выписывают человека, не являющегося образцом надежности. Самюэль ни разу не вызывался в сборные ни Франции, ни Бельгии, даже в молодежные


В "Ахмате" органично бы смотрелся с такой бородищей laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
По-видимому, опять кот в мешке(((


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:37) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
тут про него немного пишут.
Не икра. но кто его знает, а вдруг попрет у чувака.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • -1
  •  (9)
online

За какую сборную играет? Вообще, чей он?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: Поло (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (6)

Миша Люберцы,
Педро не трожь!!!!! Парень еще покажет себя, увидите!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
По имени Самуэль, а по морде Абу-Абдурахман

так и ты по паспорту Александр,а по факту Олександр.да и по сути своей тоже хохол.тч не фиг на других кивать.так то.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
По имени Самуэль, а по морде Абу-Абдурахман

Ты Это'о хотел увидеть?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 16:26) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
... Осталось подписать ещё человек 10 ... а "этих" срочно гнать из команды : Ребров , Петкович, Кутепов, Ещенко, Тасчи, Баккетти, Максимович, Комбаров, Педро... и т.д...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№5 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:26) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Монах
а вот сдержать Салаха

А вот сдержать Салаха только Рамос может. Спартак его не потянет
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:23) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
По имени Самуэль, а по морде Абу-Абдурахман
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 16:22) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
такое ощущение, что мы уже усиливаемся именно под ЛЕ, а не под ЛЧ. не пропустить от АЕка может и хватит, а вот сдержать Салаха - если только вместе с Комбаровым.
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Даже и не знаю радоваться??? Или "погодить пока"...


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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