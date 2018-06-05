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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Сергей Ткачев признан лучшим игроком тульского "Арсенала" в прошедшем сезоне
Полузащитник Сергей Ткачев признан лучшим игроком тульского "Арсенала" по итогам минувшего сезона.
Таков итог голосования на официальном сайте "канониров". В минувшем сезоне Сергей Ткачев принял участие в 29 матчах чемпионата России, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Второе место занял нападающий Артем Дзюба. Арендованный у "Зенита" форвард в 10 встречах забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Замкнул тройку призеров вратарь Михаил Левашов, на счету которого 9 матчей в РФПЛ и 12 пропущенных голов.
Таков итог голосования на официальном сайте "канониров". В минувшем сезоне Сергей Ткачев принял участие в 29 матчах чемпионата России, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Второе место занял нападающий Артем Дзюба. Арендованный у "Зенита" форвард в 10 встречах забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Замкнул тройку призеров вратарь Михаил Левашов, на счету которого 9 матчей в РФПЛ и 12 пропущенных голов.
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