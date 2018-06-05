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Федерико Расич может перейти в "Амкар" или "Ростов"

Экс-нападающий тульского "Арсенала" Федерико Расич намерен остаться в России.

По информации Sport24, аргентинский форвард интересен "Амкару" и "Ростову"

Расич с 2017 года играл в тульском "Арсенале".
Теги: Расич Амкар Ростов
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