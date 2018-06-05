Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 27
Ситуация на юго-востоке Украины 119541
Отдых в Крыму. 192
Зенит 104677
КБ-Гостевая 26678
Мировые трансферы 331
Курилка 1534
Политика и события в стране и мире 4294

Новости партнеров

Агент: "Зенит" вложил в Паредеса слишком много, чтобы отпустить его без замены

Густаво Педрозо, представитель форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, поделился мнением о будущем другого аргентинца – хавбека Леандро Паредеса.

"Правда в том, что Паредес – игрок, который способен успешно выступать в другом чемпионате. Но "Зенит" вложил в Леандро слишком много, чтобы отпустить его без скорой замены на какого-то столь же значительного футболиста", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов отдать 35 миллионов евро за Паредеса. Прошлым летом "Зенит" заплатил за него 23 миллиона евро. В минувшем сезоне чемпионата России Леандро провел 28 матчей, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 20:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Наполи" готов отдать 35 миллионов евро за Паредеса

Продавать не задумываясь. Парадес в Зените ни о чем
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чего это Зенит вложил, кроме бабла? А Паредес в Зенит ни куя не вложил. Продавать.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.