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Паулу Барбоза: вопрос переезда в Турцию для Фернандеша не стоит

Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" и сборной Португалии Мануэла Фернандеша, прокомментировал новость о возможном переезде хавбека в турецкий чемпионат.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Бешикташа".

"Вопрос переезда в Турцию или любую другую страну для Мануэла не стоит. Его приоритет — продление контракта с "Локомотивом". У нас есть такое желание, и клуб, вроде бы, тоже такое желание обозначил. Ждем начала переговоров", - цитирует агента Sport24.
Теги: Фернандеш Локомотив
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