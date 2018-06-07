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Илья Кутепов: жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех

Защитник "Спартака" Илья Кутепов считает, что в ситуации с неудачным выступлением красно-белых в концовке сезона чемпионата России нельзя искать одного виноватого.

"Пока не было времени думать об концовке сезона в исполнении "Спартака", сразу переключился на дела сборной. Что посеешь, то и пожнешь. Видимо, что-то не то посеяли, раз увидели такой "урожай".

В нашей ситуации нельзя искать одного виноватого и пытаться на кого-то переложить вину. Тренеры работали на совесть, старались дать результат. Мне жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех", - цитирует Кутепова Sport24.
Теги: Кутепов Спартак
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