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Александр Рязанцев покинет "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, выступавший в сезоне-2017/18 за "Амкар" на правах аренды, сообщил, что его контракт с клубом из Петербурга не будет продлен.
– Общались с новым тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, обсуждали свое будущее?
– Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.
– Что можете сказать по поводу "Амкара"?
– Официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провел в Перми хороший чемпионат, выразить благодарностьтренерскому штабу за совместную работу.
– Как вы думаете, что нужно сделать в российском футболе, чтобы клубы не исчезали?
– Я думаю, что в организациях, отвечающих за наш вид спорта, таких, как РФПЛ и РФС, разберутся и выведут его из этого неприятного положения.
"Спорт-Экспресс"
– Общались с новым тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, обсуждали свое будущее?
– Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.
– Что можете сказать по поводу "Амкара"?
– Официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провел в Перми хороший чемпионат, выразить благодарностьтренерскому штабу за совместную работу.
– Как вы думаете, что нужно сделать в российском футболе, чтобы клубы не исчезали?
– Я думаю, что в организациях, отвечающих за наш вид спорта, таких, как РФПЛ и РФС, разберутся и выведут его из этого неприятного положения.
"Спорт-Экспресс"
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