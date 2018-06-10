Александр Рязанцев покинет "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, выступавший в сезоне-2017/18 за "Амкар" на правах аренды, сообщил, что его контракт с клубом из Петербурга не будет продлен.– Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.– Официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провел в Перми хороший чемпионат, выразить благодарностьтренерскому штабу за совместную работу.– Я думаю, что в организациях, отвечающих за наш вид спорта, таких, как РФПЛ и РФС, разберутся и выведут его из этого неприятного положения.