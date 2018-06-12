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Новости партнеров

Источник: о трансфере Головина в "Ювентус" будет объявлено в ближайшие часы

Переговоры между туринским "Ювентус ом" и ЦСКА о трансфере полузащитника "армейцев" Александра Головина вступили в активную фазу, утверждает Superscommesse.it.

По информации источника, представители клубов уже встретились для обсуждения деталей сделки. При этом сам футболист дал согласие на переход в стан бьянконери и в ближайшие несколько часов может официально перейти в "Ювентус".

Как ожидается, сумма трансфера составит примерно 20 млн евро.
Теги: Цска Головин
Сегодня, 13:17
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№13 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
не верю.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№12 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Ну похоже на правду,Головин талант,если это правда,то удачи ему.Ювентус это топ клуб.


С Милошем Красичем забыл "Ювентус" свою ошибку. Талантливый футболист в нашем чемпионате был один- Александр Зинченко. Остальные- уровень средний и ниже среднего, это касается молодых игроков с российским паспортом.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Блэд, ну зачем он Юве, лучше бы в Англию. А ещё лучше чтобы подписал контракт с Юве и остался в аренде в ЦСКА ещё на годик, совсем плачевно будет наблюдать за армейцами без Сани, никакой мысли в игре не будет
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Е5 FC SM
XUMKA\
уж если за ваше бей беги 47 дают


Промес лучший игрок последних лет в РФПЛ,Бей беги это ваш бывший Муса-всадник без головы.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
XUMKA\
уж если за ваше бей беги 47 дают


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:42) #
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online
Болеет за:
«Химки»
15-17 млн не более
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну похоже на правду,Головин талант,если это правда,то удачи ему.Ювентус это топ клуб.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ещё один суперимнформированный сайт, название которого опять-же впервые слышу. Да, не повезло макаронникам с этим межсезоньем: Скуадра Адзурра пролетела мимо ЧМ, писать не о чем, а из какого пальца новости высасывать не знают - вот и высасывают друг у дружки, толерасты...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 13:25) #
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будет странно, если Гинер продаст игрока до ЧМ. Даже несколько удачных действий, не говоря о целых матчах, на поле во время мундиаля способны серьезно повысить ценник. У нас многие скептически относятся к Головину, но в плане техники, видения игры, отбора, а главное явного желания прогрессировать он может вырасти в реально очень сильного игрока. За 20 млн (при нынешних заоблачных ценниках) найти покупателя не будет проблемой и так. А вот то что Головин при хорошей игре на ЧМ может "найти" купца и за 40млн - вполне реально и не выглядит утопией.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:25) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи парню! Россия с тобой!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ФКСМ_1922
Пока)) через год обратно в аренду

хорошо
по отработаной схеме


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:21) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пока)) через год обратно в аренду


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (5)

Коли так,то удачи Саше!!!
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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