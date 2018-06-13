Раде Дугалич близок к переходу в "Урал"

Сербский защитник Раде Дугалич, который в последние годы играл в "Тосно", находится в шаге от перехода в "Урал".Агент серба Игор Гюзелов недавно сообщил, что в услугах игрока заинтересованы многие клубы, в том числе из Испании и Турции. Однако "Урал" опережает всех конкурентов. Окончательное решение будет принято в среду, 13 июня.В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 28 матчах РФПЛ, отметившись четырьмя голевыми передачами.