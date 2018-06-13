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Раде Дугалич близок к переходу в "Урал"

Сербский защитник Раде Дугалич, который в последние годы играл в "Тосно", находится в шаге от перехода в "Урал".

Агент серба Игор Гюзелов недавно сообщил, что в услугах игрока заинтересованы многие клубы, в том числе из Испании и Турции. Однако "Урал" опережает всех конкурентов. Окончательное решение будет принято в среду, 13 июня.

В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 28 матчах РФПЛ, отметившись четырьмя голевыми передачами.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дугалич Тосно Урал Трансферы
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