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"Ювентус" предлагает Головину 2 млн евро в год
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин привлек внимание нескольких европейских клубов после матча Россия – Саудовская Аравия (5:0) на ЧМ-2018.
Главным претендентом на 22-летнего футболиста остается "Ювентус", но "Монако", "Барселона" и "Арсенал" готовы составить конкуренцию.
До начала чемпионата мира ЦСКА просил за Головина 25 миллионов евро. Итальянский клуб был готов заплатить 15 миллионов плюс бонусы, но теперь "Старая синьора" может увеличить свое предложение. Зарплата игрока составит 2 миллиона евро в год.
Главным претендентом на 22-летнего футболиста остается "Ювентус", но "Монако", "Барселона" и "Арсенал" готовы составить конкуренцию.
До начала чемпионата мира ЦСКА просил за Головина 25 миллионов евро. Итальянский клуб был готов заплатить 15 миллионов плюс бонусы, но теперь "Старая синьора" может увеличить свое предложение. Зарплата игрока составит 2 миллиона евро в год.
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