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"Ювентус" предлагает Головину 2 млн евро в год

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин привлек внимание нескольких европейских клубов после матча Россия – Саудовская Аравия (5:0) на ЧМ-2018.

Главным претендентом на 22-летнего футболиста остается "Ювентус", но "Монако", "Барселона" и "Арсенал" готовы составить конкуренцию.
До начала чемпионата мира ЦСКА просил за Головина 25 миллионов евро. Итальянский клуб был готов заплатить 15 миллионов плюс бонусы, но теперь "Старая синьора" может увеличить свое предложение. Зарплата игрока составит 2 миллиона евро в год.
Теги: Головин ЦСКА Ювентус
Сегодня, 23:04
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(2)
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Цитата: vermis_64
2 - мало!

На каждого! Вам и ему.


Я, к сожалению, реалист! hushed
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 23:45) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: vermis_64
2 - мало!

На каждого! Вам и ему.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
2 - мало!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 23:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Точно не в Барсу и Монако.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 23:14) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше в арсенал, в первую очередь ему нужно закрепиться и игратт постоянно. Да и стиль больше подходит


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 23:11) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Кто поверил ??
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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