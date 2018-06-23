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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" не планирует вести переговоры по трансферу Кверквелии
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба защитника Соломона Кверквелии.
"Руководство клуба не ведёт ни с кем переговоров по поводу перехода Кверквелии. И не планирует их вести в ближайшее время. Все новости, которые появляются в последнее время, — это желание продать кого-то кому-то, не до конца понимая всю ситуацию", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
"Руководство клуба не ведёт ни с кем переговоров по поводу перехода Кверквелии. И не планирует их вести в ближайшее время. Все новости, которые появляются в последнее время, — это желание продать кого-то кому-то, не до конца понимая всю ситуацию", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
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