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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" не планирует вести переговоры по трансферу Кверквелии

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба защитника Соломона Кверквелии.

"Руководство клуба не ведёт ни с кем переговоров по поводу перехода Кверквелии. И не планирует их вести в ближайшее время. Все новости, которые появляются в последнее время, — это желание продать кого-то кому-то, не до конца понимая всю ситуацию", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
Теги: Мещеряков Кверквелия Локомотив
Сегодня, 13:22
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:13) #
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Если Саломон захочет уйти ...придется вести ....планировать то конечно вы можете и не планируете ....но если дадут условные 10-15 миллионов то не куда не денетесь уедет !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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