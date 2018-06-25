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Самюэль Жиго представлен в качестве игрока "Спартака"

Сегодня состоялась презентация новичка "Спартака" защитника Самюэля Жиго.

Контракт с 24-летним французом был подписан вчера. По данным СМИ его заплата составит около 2 млн евро

Жиго выбрал себе футболку со 2-м номером на спине.

Официальный сайт "Спартака"
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 12:32
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3
(5)
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Джикии в пару - норм


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 12:50) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _2
Хороший парень!

ГАВНО
Полное
Но тебе в команду подходит
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:36) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший парень!
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
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