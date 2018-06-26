Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент!

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что чемпионат мира в России оправдывает ожидания. По его словам, нужно использовать этот момент для развития футбола в стране."Эмоции самые положительные. Великолепная атмосфера на каждой игре и во всех городах нашей страны. Мы получаем отклики от людей, которые раньше за футболом вообще не следили, — все они приятно удивлены. Такой турнир притягивает огромное количество новой аудитории, и это здорово для развития нашего вида спорта.Можно уверенно говорить, что сейчас футбол у нас на пике популярности. Теперь самая главная задача — не упустить этот момент! Важно грамотно поддержать то наследие, которое останется нам после чемпионата мира. С помощью этого турнира можно пройти очень важный этап в развитии нашего футбола. Нужно сохранить то, что останется от мирового первенства, и постараться это приумножить", - сказал Прядкин.