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Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент!

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что чемпионат мира в России оправдывает ожидания. По его словам, нужно использовать этот момент для развития футбола в стране.

"Эмоции самые положительные. Великолепная атмосфера на каждой игре и во всех городах нашей страны. Мы получаем отклики от людей, которые раньше за футболом вообще не следили, — все они приятно удивлены. Такой турнир притягивает огромное количество новой аудитории, и это здорово для развития нашего вида спорта.

Можно уверенно говорить, что сейчас футбол у нас на пике популярности. Теперь самая главная задача — не упустить этот момент! Важно грамотно поддержать то наследие, которое останется нам после чемпионата мира. С помощью этого турнира можно пройти очень важный этап в развитии нашего футбола. Нужно сохранить то, что останется от мирового первенства, и постараться это приумножить", - сказал Прядкин.

Известия
Теги: Чемпионат Мира РФПЛ Прядкин
Сегодня, 12:11
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4
(1)
№4 Написал: casabl (Сегодня, 12:37) #
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online

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН: СЕЙЧАС ФУТБОЛ У НАС НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ. ГЛАВНОЕ - НЕ УПУСТИТЬ ЭТОТ МОМЕНТ!


По Фрейду: прядкин в предвкушении срубить бабки (пока на пике), потому как для того, чтобы срубить бабки , нужен МОМЕНТ. А для того, чтобы футбол поставить - НУЖНЫ ГОДЫ, блд.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пока такие дятлы в футбольной власти,ничего хорошего не жду.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
не упустить этот момент.
...чтобы выпросить из бюджета дополнительное финансирование


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо выдавать желаемое за действительное разным кликушам для поддержания своих штанов обделанных.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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