"Рубин" объявил о переходе защитника "Гранады" Чико Флореса

"Рубин" усилился испанским защитником.Как сообщает пресс-служба клуба, ряды казанской команды пополнил Чико Флорес, права на которого ранее принадлежали "Гранады" . Договор с 31-летним футболистом рассчитан на два года,.В прошлом сезоне Флорес принял участие в 29 матчах Примеры.