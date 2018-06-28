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"Рубин" объявил о переходе защитника "Гранады" Чико Флореса

"Рубин" усилился испанским защитником.

Как сообщает пресс-служба клуба, ряды казанской команды пополнил Чико Флорес, права на которого ранее принадлежали "Гранады" . Договор с 31-летним футболистом рассчитан на два года,.

В прошлом сезоне Флорес принял участие в 29 матчах Примеры.

ФК "Рубин"
Теги: Рубин Гранада
Сегодня, 12:33
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№2 Написал: Юра Камароков (Сегодня, 13:18) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: ERBULAN (Сегодня, 13:08) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Вместо Наваса.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
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