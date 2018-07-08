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Гендиректор "СКА-Хабаровск": очень жаль, что Довбня решил покинуть команду

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал переход вратаря Александра Довбни в "Оренбург".

"Нам очень жаль, что Александр решил покинуть команду. Скрывать не буду, руководство клуба прилагало определенные усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в Премьер-лигу. Но в данной ситуации от клуба мало что зависело: в контракте игрока был прописан пункт, который позволял ему уйти в клуб РФПЛ, причем бесплатно, и он ей воспользовался. От лица руководства клуба и от себя лично хочу сказать Саше искреннее сердечное спасибо за все, что он сделал для ФК "СКА-Хабаровск". Желаю ему успехов в дальнейшей карьере", - цитирует Кандалинцева официальный сайт клуба.
Теги: Довбня СКА-Хабаровск
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