Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:17
Виктория Лопырева: наши футболисты объединили страну и вернули веру в футбол, поэтому мы победили (8)
Виктория Лопырева: наши футболисты объединили страну и вернули веру в футбол, поэтому мы победили (8)
01:04
Артем Дзюба расплакался во время флеш-интервью: хотели, чтобы страна гордилась нами (видео) (21)
Артем Дзюба расплакался во время флеш-интервью: хотели, чтобы страна гордилась нами (видео) (21)
Вчера, 23:50
Хорватия по пенальти обыграла Россию и сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира (168)
Хорватия по пенальти обыграла Россию и сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира (168)
Вчера, 23:12
Ольга Бузова: Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж (26)
Ольга Бузова: Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж (26)
Вчера, 22:42
Матч Россия - Хорватия собрал аншлаг в Сочи
Матч Россия - Хорватия собрал аншлаг в Сочи
Вчера, 21:04
Хорватские фанаты поддержали сборную и устроили лесной пожар (1)
Хорватские фанаты поддержали сборную и устроили лесной пожар (1)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": очень жаль, что Довбня решил покинуть команду
Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал переход вратаря Александра Довбни в "Оренбург".
"Нам очень жаль, что Александр решил покинуть команду. Скрывать не буду, руководство клуба прилагало определенные усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в Премьер-лигу. Но в данной ситуации от клуба мало что зависело: в контракте игрока был прописан пункт, который позволял ему уйти в клуб РФПЛ, причем бесплатно, и он ей воспользовался. От лица руководства клуба и от себя лично хочу сказать Саше искреннее сердечное спасибо за все, что он сделал для ФК "СКА-Хабаровск". Желаю ему успехов в дальнейшей карьере", - цитирует Кандалинцева официальный сайт клуба.
"Нам очень жаль, что Александр решил покинуть команду. Скрывать не буду, руководство клуба прилагало определенные усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в Премьер-лигу. Но в данной ситуации от клуба мало что зависело: в контракте игрока был прописан пункт, который позволял ему уйти в клуб РФПЛ, причем бесплатно, и он ей воспользовался. От лица руководства клуба и от себя лично хочу сказать Саше искреннее сердечное спасибо за все, что он сделал для ФК "СКА-Хабаровск". Желаю ему успехов в дальнейшей карьере", - цитирует Кандалинцева официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.