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Футболисты "Краснодара" отжимались на тренировке

Второй сбор лета, проходящий в Австрии, "горожане" рассматривают как возможность подойти к старту сезона в наилучшем состоянии через обретение игровой практики. Но при этом интенсивность тренировок наставник команды Мурад Мусаев ничуть не снижает. Так накануне первого спарринга на австрийской земле "Краснодар" снова потренировался дважды.

В утреннем занятии упор был сделан на технику и владение мячом. На это были направлены все упражнения, в том числе игра в теннисбол. Футболистов разделили на семь команд по три человека, а еще одну, восьмую теннисбольную дружину, составил тренерский триумвират. Каждая из команд провела по три партии с разными соперниками, при этом проигравшие в миниматче выполняли по 10 отжиманий.

На протяжении вечерней тренировки черно-зеленые по группам выполняли различные игровые задания, по итогам каждого из которых проигравшие отжимались теперь уже 20 раз. Борьба шла упорнейшая, и отжиманий не сумел избежать никто. Венчавшая рабочий день короткая и темповая двухсторонка также сулила команде, потерпевшей в ней поражение, принятие «упора лежа». Однако по ее итогам отжиматься никому не пришлось – силы оказались равны, сражение "красных" и "синих" завершилась вничью – 1:1. Напомним, что сегодня, 9 июля, "Краснодару" предстоит сыграть первый контрольный матч австрийского сбора против египетского клуба "Аль-Ахли".

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
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