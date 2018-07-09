Футболисты "Краснодара" отжимались на тренировке

Второй сбор лета, проходящий в Австрии, "горожане" рассматривают как возможность подойти к старту сезона в наилучшем состоянии через обретение игровой практики. Но при этом интенсивность тренировок наставник команды Мурад Мусаев ничуть не снижает. Так накануне первого спарринга на австрийской земле "Краснодар" снова потренировался дважды.В утреннем занятии упор был сделан на технику и владение мячом. На это были направлены все упражнения, в том числе игра в теннисбол. Футболистов разделили на семь команд по три человека, а еще одну, восьмую теннисбольную дружину, составил тренерский триумвират. Каждая из команд провела по три партии с разными соперниками, при этом проигравшие в миниматче выполняли по 10 отжиманий.На протяжении вечерней тренировки черно-зеленые по группам выполняли различные игровые задания, по итогам каждого из которых проигравшие отжимались теперь уже 20 раз. Борьба шла упорнейшая, и отжиманий не сумел избежать никто. Венчавшая рабочий день короткая и темповая двухсторонка также сулила команде, потерпевшей в ней поражение, принятие «упора лежа». Однако по ее итогам отжиматься никому не пришлось – силы оказались равны, сражение "красных" и "синих" завершилась вничью – 1:1. Напомним, что сегодня, 9 июля, "Краснодару" предстоит сыграть первый контрольный матч австрийского сбора против египетского клуба "Аль-Ахли".