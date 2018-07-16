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Эдер подписал с "Локомотивом" двухлетний контракт

Нападающий Эдер подписал двухлетний контракт с "Локомотивом".

"Я очень рад связать своё будущее с "Локомотивом"! Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию!

Меня окружают замечательные партнёры, с которыми мы стали чемпионами страны и сможем представить «Локо» в Лиге чемпионов! Отношения со всеми отличные, мы – настоящая команда. А Ману, Джеф и Гиля, с которыми мы говорим на одном языке, – стали лучшими друзьями.

Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребёнок", — цитирует форварда пресс-служба столичного клуба.
Теги: Локомотив Эдер
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