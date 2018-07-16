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Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества (1)
Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества (1)
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Человек, поставивший почти 3 млн рублей на победу сборной Франции на ЧМ-2018 получил рекордный выигрыш (5)
Человек, поставивший почти 3 млн рублей на победу сборной Франции на ЧМ-2018 получил рекордный выигрыш (5)
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Леонид Федун: как после такого турнира ходить на матчи чемпионата России? С удовольствием! (20)
Георгий Джикия: счастлив, что вернулся и надел свою любимую майку
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от возвращения на поле в контрольном матче против "Пролетера" (3:0).
"Счастлив, что вернулся. Счастлив, что надел свою любимую майку. Нигде не жмет, буду работать дальше, ведь есть, в чем прибавлять", - сказал Джикия.
ФК "Спартак"
"Счастлив, что вернулся. Счастлив, что надел свою любимую майку. Нигде не жмет, буду работать дальше, ведь есть, в чем прибавлять", - сказал Джикия.
ФК "Спартак"
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