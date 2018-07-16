Георгий Джикия: счастлив, что вернулся и надел свою любимую майку

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от возвращения на поле в контрольном матче против "Пролетера" (3:0)."Счастлив, что вернулся. Счастлив, что надел свою любимую майку. Нигде не жмет, буду работать дальше, ведь есть, в чем прибавлять", - сказал Джикия.