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Георгий Джикия: счастлив, что вернулся и надел свою любимую майку

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от возвращения на поле в контрольном матче против "Пролетера" (3:0).

"Счастлив, что вернулся. Счастлив, что надел свою любимую майку. Нигде не жмет, буду работать дальше, ведь есть, в чем прибавлять", - сказал Джикия.

ФК "Спартак"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 19:25
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№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:37) #
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Никто тебе не сказап, что ты по собственной глупости пролетел мимо самой большой удачи в своей жизни. Думать надо головой, а не махать ногой, как шашкой казак.Возня в Спартаке- это мелочь по сравнению с ЧМ.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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