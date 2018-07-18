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Леандро Паредес не хочет играть в России и готов перейти в "Милан"
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес хочет продолжить карьеру в "Милане", передает Sky Sport.
24-летний аргентинец не хочет выступать в России и намерен вернуться в Италию, где он уже выступал в составе "Ромы".
Сообщается, что Паредеса не смущает наложенный на клуб запрет на выступление в еврокубках в течение двух лет из-за нарушения правил финансового фейр-плей.
В минувшем сезоне Паредес провел 39 матчей в составе "Зенита", забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.
24-летний аргентинец не хочет выступать в России и намерен вернуться в Италию, где он уже выступал в составе "Ромы".
Сообщается, что Паредеса не смущает наложенный на клуб запрет на выступление в еврокубках в течение двух лет из-за нарушения правил финансового фейр-плей.
В минувшем сезоне Паредес провел 39 матчей в составе "Зенита", забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.
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