Леандро Паредес не хочет играть в России и готов перейти в "Милан"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес хочет продолжить карьеру в "Милане", передает Sky Sport.24-летний аргентинец не хочет выступать в России и намерен вернуться в Италию, где он уже выступал в составе "Ромы".Сообщается, что Паредеса не смущает наложенный на клуб запрет на выступление в еврокубках в течение двух лет из-за нарушения правил финансового фейр-плей.В минувшем сезоне Паредес провел 39 матчей в составе "Зенита", забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.