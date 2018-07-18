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Леандро Паредес не хочет играть в России и готов перейти в "Милан"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес хочет продолжить карьеру в "Милане", передает Sky Sport.

24-летний аргентинец не хочет выступать в России и намерен вернуться в Италию, где он уже выступал в составе "Ромы".

Сообщается, что Паредеса не смущает наложенный на клуб запрет на выступление в еврокубках в течение двух лет из-за нарушения правил финансового фейр-плей.

В минувшем сезоне Паредес провел 39 матчей в составе "Зенита", забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.
Теги: Паредес Зенит Милан Трансферы
Сегодня, 08:15
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10
(4)
№10 Написал: скальп (Сегодня, 10:26) #
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online

Передаст, готов хоть куда лишь бы не сидеть в зеньке с мега коучем)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:25) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Пусть канает... больше понтов чем футбола от него

Наоборот оставить, посадить на скамейку, и матчей через пять, у него сразу появится желание играть в России.

пс: или на стажировку в Зенит2, тогда и три матча хватит. Вот так надо воспитывать игроков, которые подписали контракт на 5 лет, а теперь ноют. Нет лучше инструмента для воспитания, кроме ремня, не изобрели еще, всё, млять, на совесть надеются, на добросовестное выполнение контрактных обязательств.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Химки»
Сначала накупили дармоедов,
а теперь надо возвращать своих из аренд.
Иначе вам и пятое место будет за успех.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
с финансами проблемы, с тренерами чехарда, но паредаса им подавай... попрошайки


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 09:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Симулянт может уезжать.Пусть договаривается с покупателями,они платят деньги и тем же днем пусть валит.игрок он неплохой и мог бы стать еще сильнее,но у него нет профессионализма Витселя как у большинства латиносов впрочем.Играет по настроению,пинает на поле куи,симулирует и дерется.В Москве помню Барьентос был.То гол забьет шедевральный,то удалится за удар соперника ногой в лицо.Делать ставку на игрока,который отбывает номер глупо.Точно такой же Ригони с мордой Неймара ,который не хочет идти в стыки и бережет себя.Подобного рода игрок ,играющий лишь на чистых мячах команде просто обуза.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:47) #
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  •  (8)
online

"Новости" не меньше месяца , а скорее двух.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 08:39) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть канает... больше понтов чем футбола от него


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: tantara002 (Сегодня, 08:26) #
  • -2
  •  (14)

Если этого оставят, то только на радость болелам других клубов. Когда футболист не хочет играть, он не играет, и других мучает!!


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 08:20) #
  • +3
  •  (13)

24-летний аргентинец не хочет выступать в России

Не уж то розовые очки снял!?!? А как же великий клуб (как он сказал) на Неве???
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:17) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
вроде и передачи давал (хоть и не часто)
но игрок посредственным оказался
думаю Зенит только выиграет
и меньше балета будет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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