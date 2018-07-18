Сергей Прядкин: РФПЛ вступает в сезон с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о новом четырехлетнем контракте с "Матч ТВ"."В новый сезон премьер-лига вступает обновленной – с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ", нашим надежным партнером и единомышленником.Уверен, что команды будут радовать болельщиков яркой игрой, которую телезрители смогут увидеть на каналах "Матч ТВ", – сказал функционер.