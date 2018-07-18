Сергей Прядкин: РФПЛ вступает в сезон с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ"

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:45
Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню (1)
Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню (1)
14:17
Кирьяков врезал Рабинеру, ультрас «Торпедо» против темнокожего русского, веселый старт ФНЛ. Наш футбол вернулся (5)
Кирьяков врезал Рабинеру, ультрас «Торпедо» против темнокожего русского, веселый старт ФНЛ. Наш футбол вернулся (5)
12:37
Ассоциация туроператоров России: после ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году (2)
Ассоциация туроператоров России: после ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году (2)
12:08
Президент ФНЛ не стал комментировать требование "Армавира" о техническом поражении "СКА-Хабаровск"
Президент ФНЛ не стал комментировать требование "Армавира" о техническом поражении "СКА-Хабаровск"
12:02
Головин не отказывался переходить в "Монако". Торг за игрока - в диапазоне 30-35 миллионов евро (76)
Головин не отказывался переходить в "Монако". Торг за игрока - в диапазоне 30-35 миллионов евро (76)
10:05
Златко Далич: "Барселона"? Пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется моей любимой работой
Златко Далич: "Барселона"? Пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется моей любимой работой
07:28
Французский болельщик лишился часов стоимостью 12 тысяч евро после объятий незнакомца во время финала ЧМ (7)
Французский болельщик лишился часов стоимостью 12 тысяч евро после объятий незнакомца во время финала ЧМ (7)
Вчера, 23:16
Василий Уткин: в фото Рабинера трогательно все: и выражение лица, и логотип издания, и даже то, что Кирьяков левша (11)
Василий Уткин: в фото Рабинера трогательно все: и выражение лица, и логотип издания, и даже то, что Кирьяков левша (11)
Сергей Прядкин: РФПЛ вступает в сезон с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ"
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о новом четырехлетнем контракте с "Матч ТВ".
"В новый сезон премьер-лига вступает обновленной – с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ", нашим надежным партнером и единомышленником.
Уверен, что команды будут радовать болельщиков яркой игрой, которую телезрители смогут увидеть на каналах "Матч ТВ", – сказал функционер.
РФПЛ
"В новый сезон премьер-лига вступает обновленной – с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ", нашим надежным партнером и единомышленником.
Уверен, что команды будут радовать болельщиков яркой игрой, которую телезрители смогут увидеть на каналах "Матч ТВ", – сказал функционер.
РФПЛ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.