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Сергей Прядкин: РФПЛ вступает в сезон с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о новом четырехлетнем контракте с "Матч ТВ".

"В новый сезон премьер-лига вступает обновленной – с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ", нашим надежным партнером и единомышленником.

Уверен, что команды будут радовать болельщиков яркой игрой, которую телезрители смогут увидеть на каналах "Матч ТВ", – сказал функционер.

РФПЛ
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:40
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(2)
№3 Написал: украб (Сегодня, 16:38) #
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лучше бы с коррупцией в футболе, размытыми стадионами разобрались, имиджевые, табло как лого матчтв будет крутится в конвульсиях поди?
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 14:59) #
  • -1
  •  (1)

откат четырёхлетия?)
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:46) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Уверен, что команды будут радовать болельщиков яркой игрой, которую телезрители смогут увидеть на каналах "Матч ТВ

Два не топ-матча из тура?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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