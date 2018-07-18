РФПЛ будет получать 1,7 млрд рублей в год по контракту с "Матч ТВ"

Канал "Матч ТВ" заключил с Российской футбольной премьер-лигой новое соглашение о трансляции матчей.Контракт рассчитан на ближайшие четыре сезона.Сумма контракта будет составлять 1,7 миллиарда рублей в год.