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РФПЛ будет получать 1,7 млрд рублей в год по контракту с "Матч ТВ"

Канал "Матч ТВ" заключил с Российской футбольной премьер-лигой новое соглашение о трансляции матчей.

Контракт рассчитан на ближайшие четыре сезона.

Сумма контракта будет составлять 1,7 миллиарда рублей в год.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 16:16
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(1)
№5 Написал: Fint Москва (Сегодня, 17:46) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Buiser812
22 млн евро на весь РФПЛ???
мдеее, сколько там в АПЛ ??? наверно в Чемпионшипе больше платят...

Одной команде чемпионшипа платят столько, попавшей в первую десятку, кажется. Вышедшим в АПЛ платят больше 50-60 млн$, вроде подъёмных, чтобы были конкурентноспособны... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
27,5 млн.$.
Это даже одному клубу (ну кроме Амкара) мало.
А вони-то было!!!
Значит и дальше будем смотреть распил бюджетных средств и странную кадровую и трансферную политику.
Хорошо хоть стадионы теперь есть. Правда, не у всех.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 17:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
22 млн евро на весь РФПЛ???
мдеее, сколько там в АПЛ ??? наверно в Чемпионшипе больше платят...


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (3)

даже если предположить, что все эти деньги будут перечисляться клубам... в чём я оооочень сомневаюсь, то получается примерно по 1,5млн долларов на клуб... то есть зарплата среднего игрока рфпл... это пипец товарисщи
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это вообще безразлично! Пусть хоть в пять раз больше! Но нам извольте футбол показывать в полном объёме!!! Заработали - отрабатывайте!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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