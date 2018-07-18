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Евгений Гинер: уверен, что у Головина нигде не возникнет проблем
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о полузащитнике Александре Головине, в приобретении которого заинтересованы "Челси" и "Монако".
— Какая адекватная цена за Головина?
— Та, которую дают. Спрос рождает предложения. Абстрактно можно сказать, что если Неймар стоит 222 миллиона, то Саша — условных 130. То, что сейчас происходит на трансферном рынке — невероятно. Еще пять лет назад такого сумасшествия с ценами не было. Раньше качественного игрока можно было приобрести за 10 миллионов, а сейчас он же стоит 50!
— Когда из ЦСКА уходил Жирков, он был суперзвездой по футбольным качествам, но у него возникли некоторые проблемы с адаптацией в "Челси". Не возникнет ли таких же проблем с Головиным? Со стороны Александр выглядит застенчивым.
— Саша скромный, но не стеснительный, а это две разные вещи. Он полностью отдает отчет в том, кто он и чего достоин. Его не надо сравнивать с Юрой, они абсолютно разные люди. Головин совсем из другого поколения, а Жирков даже родился еще в СССР. Я уверен, что у Саши нигде не возникнет проблем. А скромность его только украшает и показывает, какой он хороший человек и игрок.
Sport24
— Какая адекватная цена за Головина?
— Та, которую дают. Спрос рождает предложения. Абстрактно можно сказать, что если Неймар стоит 222 миллиона, то Саша — условных 130. То, что сейчас происходит на трансферном рынке — невероятно. Еще пять лет назад такого сумасшествия с ценами не было. Раньше качественного игрока можно было приобрести за 10 миллионов, а сейчас он же стоит 50!
— Когда из ЦСКА уходил Жирков, он был суперзвездой по футбольным качествам, но у него возникли некоторые проблемы с адаптацией в "Челси". Не возникнет ли таких же проблем с Головиным? Со стороны Александр выглядит застенчивым.
— Саша скромный, но не стеснительный, а это две разные вещи. Он полностью отдает отчет в том, кто он и чего достоин. Его не надо сравнивать с Юрой, они абсолютно разные люди. Головин совсем из другого поколения, а Жирков даже родился еще в СССР. Я уверен, что у Саши нигде не возникнет проблем. А скромность его только украшает и показывает, какой он хороший человек и игрок.
Sport24
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