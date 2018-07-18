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Евгений Гинер: уверен, что у Головина нигде не возникнет проблем

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о полузащитнике Александре Головине, в приобретении которого заинтересованы "Челси" и "Монако".

— Какая адекватная цена за Головина?

— Та, которую дают. Спрос рождает предложения. Абстрактно можно сказать, что если Неймар стоит 222 миллиона, то Саша — условных 130. То, что сейчас происходит на трансферном рынке — невероятно. Еще пять лет назад такого сумасшествия с ценами не было. Раньше качественного игрока можно было приобрести за 10 миллионов, а сейчас он же стоит 50!

— Когда из ЦСКА уходил Жирков, он был суперзвездой по футбольным качествам, но у него возникли некоторые проблемы с адаптацией в "Челси". Не возникнет ли таких же проблем с Головиным? Со стороны Александр выглядит застенчивым.

— Саша скромный, но не стеснительный, а это две разные вещи. Он полностью отдает отчет в том, кто он и чего достоин. Его не надо сравнивать с Юрой, они абсолютно разные люди. Головин совсем из другого поколения, а Жирков даже родился еще в СССР. Я уверен, что у Саши нигде не возникнет проблем. А скромность его только украшает и показывает, какой он хороший человек и игрок.

Sport24
Теги: Гинер Головин
Сегодня, 17:28
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:53) #
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Возникнут в налоговой! Даже у Месси и Рональдо возникли! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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