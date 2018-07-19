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Александр Шикунов может стать спортивным директором "Крыльев Советов"
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что спортивным директором "Крыльев Советов" может стать Александр Шикунов.
Ранее 56-летний менеджер работал в "Спартаке", "Химках" и "Ростове".
"Шикунов – спортивный директор "Крыльев"? Его кандидатура рассматривается и обсуждается. Решение будет принято после 27 июля", - цитирует Шляхтина "Спорт-Экспресс".
Ранее 56-летний менеджер работал в "Спартаке", "Химках" и "Ростове".
"Шикунов – спортивный директор "Крыльев"? Его кандидатура рассматривается и обсуждается. Решение будет принято после 27 июля", - цитирует Шляхтина "Спорт-Экспресс".
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