Андрей Мостовой может покинуть "Зенит" уже в летнее трансферное окно. По информации журналиста Ивана Карпова, предварительные контакты по поводу возможного перехода футболиста уже состоялись.
Одним из претендентов является "Краснодар". Сообщается, что Мостового в команду зовет его друг, голкипер "быков" Станислав Агкацев. Интерес проявляет и "Динамо", которое находится в поисках атакующего футболиста на фланг.
Одним из препятствий для сделки может стать зарплата 28-летнего игрока. По данным источника, в "Зените" Мостовой получает около 19 млн рублей в месяц. Стоимость потенциального трансфера оценивается примерно в 6 млн евро, однако итоговая сумма будет зависеть от переговоров.
Также утверждается, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак больше не рассчитывает на полузащитника. Действующий контракт Мостового с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
Журналист Иван Карпов: "Краснодар" и "Динамо" нацелились на трансфер Мостового из "Зенита"
По информации журналиста Ивана Карпова, "Краснодар" и московское "Динамо" заинтересовались Андреем Мостовым, однако возможному трансферу может помешать высокая зарплата полузащитника.
Фото: ФК "Зенит"