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Спортдир "Родины" о сенсационной победе над "Зенитом": жить надо большими целями

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин рассказал, что команда спокойно восприняла историческую победу над "Зенитом" и уже переключилась на следующую задачу.
Фото: РИА Новости
В "Родине" не стали устраивать бурное празднование после победы над "Зенитом" со счетом 2:1 в третьем туре РПЛ.

"Конечно, хотелось бы, чтобы пацаны после того, как обыграли чемпиона страны, насладились этими мгновениями. А по факту обнялись в раздевалке, мы с Хуаном поблагодарили команду, сделали фото на память — и все, идем дальше", — рассказал Зинин.

Функционер также вспомнил, как еще во время выступления команды в Первой лиге ставил перед игроками амбициозную цель — однажды обыграть "Зенит" на его поле.

"Вчера после матча ребята подошли и сказали, что исполнили мою маленькую мечту. За это я им очень благодарен. Жить надо большими целями", — добавил Зинин.

Победа над "Зенитом" стала для "Родины" первой в истории выступлений в РПЛ. Московская команда набрала три очка и поднялась на 11-е место. Ранее "Родина" также разгромила "Рубин" со счетом 5:0 в Кубке России.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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