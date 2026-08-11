Спортдир "Родины" о сенсационной победе над "Зенитом": жить надо большими целями

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"Конечно, хотелось бы, чтобы пацаны после того, как обыграли чемпиона страны, насладились этими мгновениями. А по факту обнялись в раздевалке, мы с Хуаном поблагодарили команду, сделали фото на память — и все, идем дальше", — рассказал Зинин.

"Вчера после матча ребята подошли и сказали, что исполнили мою маленькую мечту. За это я им очень благодарен. Жить надо большими целями", — добавил Зинин.