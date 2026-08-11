Спортдир "Родины" о сенсационной победе над "Зенитом": жить надо большими целями

"Конечно, хотелось бы, чтобы пацаны после того, как обыграли чемпиона страны, насладились этими мгновениями. А по факту обнялись в раздевалке, мы с Хуаном поблагодарили команду, сделали фото на память — и все, идем дальше", — рассказал Зинин.
Функционер также вспомнил, как еще во время выступления команды в Первой лиге ставил перед игроками амбициозную цель — однажды обыграть "Зенит" на его поле.
"Вчера после матча ребята подошли и сказали, что исполнили мою маленькую мечту. За это я им очень благодарен. Жить надо большими целями", — добавил Зинин.
Победа над "Зенитом" стала для "Родины" первой в истории выступлений в РПЛ. Московская команда набрала три очка и поднялась на 11-е место. Ранее "Родина" также разгромила "Рубин" со счетом 5:0 в Кубке России.
Источник: "Спорт-Экспресс"