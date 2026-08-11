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В "Родине" рассказали о премиальных за победу над "Зенитом"

Победа над "Зенитом" принесла футболистам "Родины" повышенные премиальные, но спортивный директор клуба Алексей Зинин заверил, что речь не идет об огромных суммах.
Фото: РИА Новости
Главный операционный и спортивный директор "Родины" Алексей Зинин рассказал о финансовом вознаграждении команды за победу над "Зенитом" в третьем туре РПЛ. Москвичи сенсационно выиграли в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.

"До матча мы деньги точно не обсуждали. Но победа над "Зенитом" привела к премии, которую в ФНЛ мы не получали. Но я знаю, сколько получают клубы иногда за победу над "Зенитом", у нас все скромнее", — рассказал Зинин.

При этом функционер подчеркнул, что финансовая составляющая не была главной мотивацией футболистов.

"Деньги имеют большое значение, но мы играем не за деньги, а за уважение к себе", — добавил Зинин.

Победа над "Зенитом" стала для "Родины" первой после выхода в РПЛ. Московский клуб набрал три очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет дома с "Акроном".

Источник: "СЭ"

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