В "Родине" рассказали о премиальных за победу над "Зенитом"

"До матча мы деньги точно не обсуждали. Но победа над "Зенитом" привела к премии, которую в ФНЛ мы не получали. Но я знаю, сколько получают клубы иногда за победу над "Зенитом", у нас все скромнее", — рассказал Зинин.
При этом функционер подчеркнул, что финансовая составляющая не была главной мотивацией футболистов.
"Деньги имеют большое значение, но мы играем не за деньги, а за уважение к себе", — добавил Зинин.
Победа над "Зенитом" стала для "Родины" первой после выхода в РПЛ. Московский клуб набрал три очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет дома с "Акроном".
Источник: "СЭ"