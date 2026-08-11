В "Родине" рассказали о премиальных за победу над "Зенитом"

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"До матча мы деньги точно не обсуждали. Но победа над "Зенитом" привела к премии, которую в ФНЛ мы не получали. Но я знаю, сколько получают клубы иногда за победу над "Зенитом", у нас все скромнее", — рассказал Зинин.

"Деньги имеют большое значение, но мы играем не за деньги, а за уважение к себе", — добавил Зинин.